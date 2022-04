Avis de marché & Appels d’offres ILEVA : Avis simplifié d'appel public à la concurrence - Marché de services

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Mercredi 13 Avril 2022



I. IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

ILEVA – SYNDICAT MIXTE DE TRAITEMENT DES DECHETS DES MICROREGIONS SUD ET OUEST DE LA REUNION

17 chemin Joli Fond – Basse-Terre – BP 560 – 97410 Saint-Pierre – Tél. : 02 62 71 28 18 – Fax. : 02 62 71 28 22

Adresse internet : – Adresse du profil d’acheteur : –

Adresse(s) e-mail :



II. PROCEDURE

Appel d’offres ouvert (européen) (articles L. 2124-1 et L. 2124-2, R. 2124-1, R. 2124-2-1°, et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique (Ccp))



III. OBJET DU MARCHE



1. Intitulé attribué :



AOO. MARCHE DE SERVICES D’ASSURANCE POUR LE SMTD-ILEVA (lot unique)



2. Division en tranches / lots :



Pas de décomposition en tranches

Besoins répartis en un lot unique « Assurance –Dommages aux biens et risques annexes »



NB : Cette consultation, qui s’inscrit dans le cadre d’une précédente procédure (réf. DCE n° F21ASSURANCES-08) comprenant 6 lots, traités par marchés séparés, porte sur les lots 1 (assurance dommages aux biens et risques annexes du patrimoine administratif) et 2 (Assurance dommages aux biens et risques annexes du patrimoine technique), déclarés sans suite, pour le motif d’infructuosité (lot 1) et d’offre irrégulière (lot 2)



3. Autres informations :



Critères de jugement des offres : Critères énoncés dans le règlement de consultation (RC).

Réf. Interne du DCE : F22ASSURANCES-02 / Id DEMATIS n° 855967 / Réf. BOAMP Annonce n° 22-51983

Modalités de retrait du DCE : UNIQUEMENT sous format électronique sur la plateforme du Pouvoir Adjudicateur (Cf. adresse du profil d’acheteur)

Pour plus de détail sur les modalités de la consultation, Cf. le RC téléchargeable sur le profil d’acheteur



IV. DATE ET HEURES LIMITES DE REMISE DES OFFRES : MARDI 17 MAI 2022 à 12H00 (Heure de La Réunion –GMT + 4-)



ILEVA