Avis de marché & Appels d’offres ILEVA : Avis d'attribution

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Jeudi 22 Juin 2023

OBJET DU MARCHE : MAPA. TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE DES BATIMENTS ET EQUIPEMENTS D’ILEVA (Lots 6, 8, 9, 12, 13, 15 et 16).

I. AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE :

DEMATIS du 05/08/2022 (n°882136) - BOAMP (22-108956) du 05/08/2022–- JIR du 10/08/2022 (n° 245285-280) – QUOTIDIEN du 10/08/2022 (n°698880) - ZINFO 974 (09/08/2022) + IPR (09/08/2022)]



II. POUVOIR ADJUDICATEUR :

ILEVA -SYNDICAT MIXTE DE TRAITEMENT DES DECHETS DES MICROREGIONS SUD ET OUEST DE LA REUNION (17, chemin Joli Fond – Basse-Terre - BP 560 - 97410 Saint-Pierre - Tél. : 02 62 71 28 18 - Fax. : 02 62 71 28 22 - Courriel :



III. PROCEDURE : Accord-cadre à marchés subséquents multi-attributaires (articles R2162-1 à R2162-12 du Ccp) avec remise en concurrence lors de la survenance du besoin ; passé conformément à la procédure adaptée ouverte conformément aux articles L. 2123-1, R. 2123-1 et R. 2123-4 à R. 2123-5 du Ccp.



IV. OBJET DU MARCHE : MAPA. TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE DES BATIMENTS ET EQUIPEMENTS D’ILEVA (Lots 6, 8, 9, 12, 13, 15 et 16).



V. CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES : Valeur technique (80 points) / Délais d’intervention (20 points).



VI. ADHERENTS - DATE DE NOTIFICATION – MONTANT DU MARCHE



-> LOT 8 : VOIRIE, RESEAUX EXTERIEURS (2 offres reçues)

- A3TN. 20D rue de l’Etang ZI BEL AIR 97450 Saint-Louis – Chef de centre : Sébastien ATHUYT -

- ENTREPRISE RABIN. 142 bis rue Elisa 97438 Sainte-Marie – gérant : Anand MATTAPULLUT -



-> LOT 15 : ELAGAGE / ABATTAGE (2 offres reçues)

- VOCATOUR. 11 Avenue Paul Julius Bénard Plateau Caillou 97460 Saint-Paul – gérant : Armand WAN-HOI -

- ENTREPRISE RABIN. Cf détails ci-dessus. Notifié le 09/05/2023



-> LOT 16 : MARQUAGE / SIGNALISATION (3 offres reçues)

- DPI. 10 rue Antoine Bigot – Bât 1 - ZA Vadivel Vayaboury – ZI n°4 97410 Saint-Pierre – gérant : Gilles AHONIENNE -

- SIGNATURE OI. ZA ravine à marquet - 3 rue Patrice Lumumba 97419 La Possession – chef de centre : Florent ALVAREZ – 0262 330 626 –

- ENTREPRISE RABIN. Cf détails ci-dessus. Notifié le 09/05/2023



Montant : Accords-cadres multi attributaires à marchés subséquents à bons de commande sans mini et avec maxi de 400 000 € HT pour 4 ans tous lots confondus (-lots 01 à 16-).



VII. AUTRES INFORMATIONS



Le présent avis d’attribution concerne les seuls lots 08, 15 et 16 (les lots 06, 09, 12 et 13 ont été déclarés sans suite)



Durée du(es) marché(s) : Les accords-cadres sont exécutoires à 00 heure, au lendemain de la date de leur notification au Titulaire pour UN (01) AN, renouvelable, par voie tacite, TROIS (03) FOIS pour une nouvelle période de UN (01) AN, soit une durée maximale de QUATRE (04) ANS.



Modalités de consultation du(es) marché(s) . Marché M22012 consultable dans les locaux du Pouvoir Adjudicateur aux heures ouvrables avec demande préalable de consultation adressée au syndicat avant toute consultation afin de lui permettre de procéder aux occultations nécessaires pour garantir le respect des secrets protégés par la loi.



Procédure de recours . Tribunal Administratif de Saint-Denis de La Réunion (secrétariat du Greffe) - 27, rue Félix Guyon - BP 2024 – 97488 Saint-Denis Cedex – Tél. : 02 62 92 43 60 – Fax. : 02 62 92 43 62 – mail :



Part des marchés publics que le(s) Titulaire(s) à(ont) l’intention de sous-traiter et le nom des sous-traitants : Non connue à ce stade de la procédure.



Avis intégral consultable sur : DEMATIS n° 944758 / BOAMP : 23-84221



