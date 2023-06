Avis de marché & Appels d’offres ILEVA : Avis d'attribution

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Mercredi 21 Juin 2023

OBJET DU MARCHE : MAPA. FOURNITURE DE SERVICES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES (LOTS 01 ET 02)

I. PUBLICATIONS :

II. Avis d’Appel Public à la Concurrence :

DEMATIS du 30/12/22 (907238) / BOAMP (22-167089) / JAL JIR du 21/12/2022 (248138-277) + QUOTIDIEN du 21/12/2022 (703765)



Avis rectificatif :

DEMATIS du 18/01/23 (913248) / BOAMP (23-8635) / JAL JIR du 20/01/23 (248631-251) + QUOTIDIEN du 20/01/23 (704595)



III. POUVOIR ADJUDICATEUR :

ILEVA -SYNDICAT MIXTE DE TRAITEMENT DES DECHETS DES MICROREGIONS SUD ET OUEST DE LA REUNION (17, chemin Joli Fond – Basse-Terre - BP 560 - 97410 Saint-Pierre - Tél. : 02 62 71 28 18 - Fax. : 02 62 71 28 22 - Courriel :



IV. PROCEDURE : Accord-cadre mono-attributaire à bons de commande et à marchés subséquents (articles R2162-1 à R2162-14 du Ccp) passé selon la procédure adaptée (articles R2123-1-1°, R2123-4 et R2123-5 du Ccp)



V. OBJET DU MARCHE : MAPA. FOURNITURE DE SERVICES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES (LOTS 01 ET 02)



VI. CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES : Lot 01 : Note technique (70) / Note de Prix (30) – Lot 02 : Note de couverture mobile (30) / Note technique (40) / Note de Prix (30)



VII. TITULAIRE - MONTANT DU MARCHE :

LOT 1 : Abonnements et communications de téléphonie fixe, liaisons et service internet

IDOM TECHNOLOGIE (Technopole de la Réunion – Bâtiment nord – 97490 Sainte-Clotilde – M. Olivier YEUNG-LETCHEONG, Directeur Technique –

Montant : Montant maximum du lot 01 = 165 000 €HT sur la durée totale de l’accord-cadre.

Montant estimé (DQE) pour 03 ans : 104 969,79 € HT.



LOT 2: Abonnements et communications de téléphonie mobile, terminaux mobiles et SAV associés.

SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE – 21 rue Pierre AUBERT – CS 62001 – 97743 Saint-Denis Cedex 9 –

Mme Lalia HAMADOUCHE – Responsable Service SRR B2B Réunion/Mayotte –

Montant : Montant maximum du lot 02 = 45 000 €HT sur la durée totale de l’accord-cadre.

Montant estimé (DQE) pour 03 ans : 42 401,47 € HT



AUTRES INFORMATIONS

Nombre d’offres reçues : TROIS pour le LOT 01 – DEUX pour le LOT 02

Date(s) de notification du(es) marché(s) : 09/05/2023 (lot 01) -10/05/2023 (lot 02)

Durée du(es) marché(s) : Durée de l’accord-cadre : 3 ans à compter de la date de prise d’effet.

Modalités de consultation du(es) marché(s) . Marché M23003 consultable dans les locaux du Pouvoir Adjudicateur aux heures ouvrables avec demande préalable de consultation adressée au syndicat avant toute consultation afin de lui permettre de procéder aux occultations nécessaires pour garantir le respect des secrets protégés par la loi.

Procédure de recours . Tribunal Administratif de Saint-Denis de La Réunion (secrétariat du Greffe) - 27, rue Félix Guyon - BP 2024 – 97488 Saint-Denis Cedex – Tél. : 02 62 92 43 60 – Fax. : 02 62 92 43 62 – mail :

Part des marchés publics que le(s) Titulaire(s) à(ont) l’intention de sous-traiter et le nom des sous-traitants : Non connue à ce stade de la procédure.

Avis intégral consultable sur : DEMATIS n° 945312 / BOAMP : 23-83280



ILEVA