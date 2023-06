Avis de marché & Appels d’offres ILEVA : Avis d'attribution

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Samedi 17 Juin 2023

OBJET DU MARCHE : AOO. ACCORD-CADRE A MARCHES SUBSEQUENTS. TRAVAUX DE MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS D’ILEVA (lots 1 à 3)

I. AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE :

BOAMP du 07/07/2022 (22-93448) / JOUE du 08/07/2022 (2022/S 130-366690) / Plateforme DEMATIS 07/07/2022 (875532) / JAL du 08/07/2022 (Le JIR (244558-295) + Le QUOTIDIEN (697781)) / Sites IPR du 07/07/2022 + ZINFO 974 du 08/07/2022



II. POUVOIR ADJUDICATEUR :

ILEVA -SYNDICAT MIXTE DE TRAITEMENT DES DECHETS DES MICROREGIONS SUD ET OUEST DE LA REUNION (17, chemin Joli Fond – Basse-Terre - BP 560 - 97410 Saint-Pierre - Tél. : 02 62 71 28 18 - Fax. : 02 62 71 28 22 - Courriel :



III. PROCEDURE : Il s’agit d’un accord-cadre multi-attributaires à marchés subséquents (articles R2162-1 à R2162-12 du Ccp) avec remise en concurrence lors de la survenance du besoin ; passé conformément à la procédure (européenne) d’appel d’offres ouvert conformément aux articles L. 2124-1 et L. 2124-2, R. 2124-1, R. 2124-2-1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Ccp.



IV. OBJET DU MARCHE : AOO. ACCORD-CADRE A MARCHES SUBSEQUENTS. TRAVAUX DE MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS D’ILEVA (lots 1 à 3).



V. CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES : Valeur technique (50 points) / Valeur économique (50 points).



VI. ADHERENTS - DATE DE NOTIFICATION – MONTANT DU MARCHE



-> LOT 1 : VOIRIES ET RESEAUX DIVERS (VRD) (4 offres reçues)

- SBTPC. BP 92103 – 97824 LE PORT CEDEX – Directeur : Guillaume COGNARD -

- Groupement conjoint MITHIEUX TP (mandataire solidaire). 3 rue des frères Montgolfier BP 30038 – 74 602 ANNECY SEYNOD - Président : Charles ANCELIN - 04 50 69 16 83 – MITHIEUX OI (cotraitant). Notifié le 20/03/2023. A titre indicatif, montant total DQE : 3 900 600,00 € HT

- SOCIETE D’AMENAGEMENT SALINOISE. 232 rue Général Lambert 97436 Saint Leu – Président : Alex VINGADASSAMY - 0262 34 87 21 -

- HECR. 3 allée des Lys Terre-Sainte 97410 Saint-Pierre – gérant : Vincent HUET -



-> LOT 3 : CLOTURES (5 offres reçues)

- AFCOI. 119 rue Jacques Prévert 97420 Le Port - gérant : Anthony EVENOU –

- TRAFIC. 61 B, rue Marthe Bacquet ZA Cambaie 97460 Saint-Paul – gérant : Thomas SELEGHINI -

- Groupement conjoint MITHIEUX TP (mandataire solidaire). 3 rue des frères Montgolfier BP 30038 – 74 602 ANNECY SEYNOD - Président : Charles ANCELIN - 04 50 69 16 83 – MITHIEUX OI (cotraitant). Notifié le 27/02/2023. A titre indicatif, montant total DQE : 1 608 200,00 € HT

- CLOTURE ENVIRONNEMENT. 1 Avenue Mahatma Gandhi La Marine 97441 Ste Suzanne – gérant : Luc BEGUE -

- SOCIETE D’AMENAGEMENT SALINOISE. 232 rue Général Lambert 97436 Saint Leu – Président : Alex VINGADASSAMY - 0262 34 87 21 -



Montant : Accords-cadres multi attributaires à marchés subséquents à bons de commande sans mini et avec maxi de 2 000 000 € HT (pour le lot 01) et 500 000 € HT (pour le lot 03) pour 4 ans.



VII. AUTRES INFORMATIONS



Le lot 02 (pompes, électricité, stockage et gestion d’effluents) a été déclaré sans suite (une seule offre reçue).



Durée du(es) marché(s) : Les accords-cadres sont exécutoires à 00 heure, au lendemain de la date de leur notification au Titulaire pour UN (01) AN, renouvelable, par voie tacite, TROIS (03) FOIS pour une nouvelle période de UN (01) AN, soit une durée maximale de QUATRE (04) ANS.



Modalités de consultation du(es) marché(s) . Marché F23002 consultable dans les locaux du Pouvoir Adjudicateur aux heures ouvrables avec demande préalable de consultation adressée au syndicat avant toute consultation afin de lui permettre de procéder aux occultations nécessaires pour garantir le respect des secrets protégés par la loi.



Procédure de recours . Tribunal Administratif de Saint-Denis de La Réunion (secrétariat du Greffe) - 27, rue Félix Guyon - BP 2024 – 97488 Saint-Denis Cedex – Tél. : 02 62 92 43 60 – Fax. : 02 62 92 43 62 – mail :



Part des marchés publics que le(s) Titulaire(s) à(ont) l’intention de sous-traiter et le nom des sous-traitants : Non connue avec précision à ce stade de la procédure.



Avis intégral consultable sur : DEMATIS n° 942971 / BOAMP : 23-82710



