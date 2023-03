Avis de marché & Appels d’offres ILEVA : Avis d'attribution

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Mercredi 1 Mars 2023



I. PUBLICATION DE AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE :

DEMATIS du 27/09/2022 (890421) / Journaux d’Annonces Légales du 28/09/2022 (ZINFO 974 – IPR – JIR (246272-277) + QUOTIDIEN (700696))



II. POUVOIR ADJUDICATEUR :

ILEVA -SYNDICAT MIXTE DE TRAITEMENT DES DECHETS DES MICROREGIONS SUD ET OUEST DE LA REUNION (17, chemin Joli Fond – Basse-Terre - BP 560 - 97410 Saint-Pierre - Tél. : 02 62 71 28 18 - Fax. : 02 62 71 28 22 - Courriel :



III. PROCEDURE : adaptée ouverte (art. L. 2123-1 et R. 2123-1 et R. 2123-4 à R. 2123-5 du Code de la commande publique Ccp).



IV. OBJET DU MARCHE : MAPA. ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA COMPENSATION AGRICOLE DU SYNDICAT MIXTE ILEVA.



V. CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES : Valeur technique (60 points) / Valeur économique (40 points).



VI. TITULAIRE - MONTANT DU MARCHE :

SAFER REUNION (24 route de Montgaillard – BP 80176 – 97464 Saint-Denis Cedex – 02 62 30 00 45 – direction@safer-reunion.fr – M. Ariste LAURET (gérant)).

Montant global et forfaitaire (phase 1, 2 et 3) : 27 400,00 € HT (29 729,00 € TTC).



VII. AUTRES INFORMATIONS

Nombre d’offres reçues : 2 offres

Date(s) de notification du(es) marché(s) : 30/01/ 2023.

Durée du(es) marché(s) : Le marché est exécutoire à 00 heure, au lendemain de la date de notification de la demande expresse prescrivant le démarrage et expire jusqu’à la date de réalisation complète des prestations.

Modalités de consultation du(es) marché(s) . Marché M23001 consultable dans les locaux du Pouvoir Adjudicateur aux heures ouvrables avec demande préalable de consultation adressée au syndicat avant toute consultation afin de lui permettre de procéder aux occultations nécessaires pour garantir le respect des secrets protégés par la loi.

Procédure de recours . Tribunal Administratif de Saint-Denis de La Réunion (secrétariat du Greffe) - 27, rue Félix Guyon - BP 2024 – 97488 Saint-Denis Cedex – Tél. : 02 62 92 43 60 – Fax. : 02 62 92 43 62 – mail :

Part des marchés publics que le(s) Titulaire(s) à(ont) l’intention de sous-traiter et le nom des sous-traitants : Non connue à ce stade de la procédure.

Avis intégral consultable sur le profil d’acheteur . ID Dematis n° 921988



ILEVA