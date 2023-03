Avis de marché & Appels d’offres ILEVA : Avis d'attribution - Marché public de services

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Mardi 7 Mars 2023



I. PUBLICATIONS ANTERIEURES :

Avis d’appel public à la concurrence : BOAMP du 04/09/22 (22-118361) / DEMATIS du 04/09/22 (886000) / JOUE du 07/09/22 (2022/S172-487469) / Le JIR du 06/09/22 (245821-2105) / Le QUOTIDIEN du 06/09/22 (699815) / IPR et ZINFOS 974 du 05/09/22.



II. IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR :

ILEVA -SYNDICAT MIXTE DE TRAITEMENT DES DECHETS DES MICROREGIONS SUD ET OUEST DE LA REUNION (17, chemin Joli Fond – Basse-Terre - BP 560 - 97410 Saint-Pierre - Tél. : 02 62 71 28 18 - Fax. : 02 62 71 28 22 - Courriel :



III. PROCEDURE : Appel d’offres ouvert (art. L. 2124-1 et L. 2124-2, R. 2124-1, R. 2124-2-1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Ccp).



IV. OBJET DU MARCHE : AOO. GESTION DU CENTRE DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS (CTVD) DE LA RIVIERE SAINT-ETIENNE (LOT 01 à 03)



V. CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES : Valeur technique (60 points) / Valeur économique (40 points).



VI. TITULAIRE - MONTANT DU MARCHE

LOT 01 (Gestion de l’intallation de stockage de Déchets non Dangereux (ISDND)) : GREEN TROPICAL CIRCLE (27 avenue du docteur Jean Marie Dambreville – 8 BAT ALPHA -97410 Saint-pierre – 02 62 25 61 10 – gtc@gtc.re – M. Xavier HOWCHOONG (Directeur général)). A titre indicatif, le montant total du DQE est de 28 542 364,55 € HT.



LOT 02 (Gestion de l’installation de traitement des lixiviats et ouvrages associés) : GREEN TROPICAL CIRCLE (27 avenue du docteur Jean Marie Dambreville – 8 BAT ALPHA -97410 Saint-pierre – 02 62 25 61 10 – gtc@gtc.re – M. Xavier HOWCHOONG (Directeur général)). A titre indicatif, le montant total du DQE est de 13 888 238.77 € HT (décomposée comme suit en tranche ferme (9 794 652.25 € HT) et en tranche optionnelle (4 093 586.52 € HT)).



LOT 03 (Gestion de l’installation de traitement et de valorisation du biogaz) : GRS VALTECH (112 chemin de Mûre 69780 Saint-Pierre de Chandieu – 04 72 09 80 80 – julien.delefosse@grsvaltech.fr – M. Pascal ESCOUBAS (Directeur général)). A titre indicatif, le montant total du DQE est de 6 706 739.53 € HT (variante non retenue).



VII. AUTRES INFORMATIONS

Nombre d’offres reçues : 1 offre pour le lot 01 / 1 offre pour le lot 02 / 1 offre pour le lot 03



Date(s) de notification du(es) marché(s) : 20/01/2023 (lots 01 et 02) - 23/01/ 2023 (lot 03).



Durée du(es) marché(s) : Cf pour détails l’avis intégral consultable sur le profil d’acheteur.



Modalités de consultation du(es) marché(s) . Marché F23001 consultable dans les locaux du Pouvoir Adjudicateur aux heures ouvrables avec demande préalable de consultation adressée au syndicat avant toute consultation afin de lui permettre de procéder aux occultations nécessaires pour garantir le respect des secrets protégés par la loi.



Procédure de recours . Tribunal Administratif de Saint-Denis de La Réunion (secrétariat du Greffe) - 27, rue Félix Guyon - BP 2024 – 97488 Saint-Denis Cedex – Tél. : 02 62 92 43 60 – Fax. : 02 62 92 43 62 – mail :



Part des marchés publics que le(s) Titulaire(s) à(ont) l’intention de sous-traiter et le nom des sous-traitants :

LOT 01 : AUSTRAL AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT (AA&D) : 1 485 304.05 € HT / MAREX : 113 000 € HT / TSMOI : 34 500 € HT / ESAT-ALEFPA : 18 000 € HT / APAVE : 6 000 € HT / BIGOT PESAGE : 23 500 € HT / CAP COM 21 : 20 000 € HT / ELECTRIC ALL : 25 000 € HT / ETOI : 10 000 € HT / IDEA SECURITE : 50 000 € HT / GEOLITHE : 200 000 € HT / IRRIG MATIC : 120 000 € HT / LOGIC INSECTES : 65 000 € HT / MPE : 5 000 € HT / SCIME : 400 000 € HT / REUNIFEU : 5 000 € HT / SOCOTEC REUNION : 4 500 € HT / SP2OI : 5 000 € HT / VIDANGE SERVICE : 50 000 € HT / TOPO SERVICES : 90 425 € HT / VIMMIS : 5 000 € HT



LOT 02 : OVIVE : 1 254 870 € HT / VIDANGE SERVICE : 100 000 € HT / SMMOI : 30 000 € HT / LPG DEVELOPPEMENT : 15 000 € HT / ENDEL REUNION : 30 000 € HT



LOT 03 : GTC : 547 711,23 € HT



Avis intégral consultable sur le profil d’acheteur . ID Dematis n° 918829 / BOAMP : Annonce n° 23-28209



ILEVA