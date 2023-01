Avis de marché & Appels d’offres ILEVA : Avis d'attribution - Marché public de services

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Mercredi 25 Janvier 2023



I. PUBLICATIONS ANTERIEURES :

Avis d’appel public à la concurrence. BOAMP du 02/09/2022 (22-118339) / JOUE du 07/09/2022 (2021/S 172-487444) / DEMATIS du 02/09/2022 (885228) - JAL du 06/09/2022 (JIR -245821-2105 + QUOTIDIEN -699813)



II. IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

ILEVA -SYNDICAT MIXTE DE TRAITEMENT DES DECHETS DES MICROREGIONS SUD ET OUEST DE LA REUNION 17, chemin Joli Fond – Basse-Terre - BP 560 - 97410 Saint-Pierre - Tél. : 02 62 71 28 18 - Fax. : 02 62 71 28 22 Courriel :



III. PROCEDURE

Appel d’offres ouvert (art. L. 2124-1 et L. 2124-2, R. 2124-1, R. 2124-2-1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Ccp).



IV. OBJET DU MARCHE : AOO. GESTION DE L’INSTALLATION DE TRI DES DECHETS ENCOMBRANTS DES MENAGES ET DES ACTIVITES ECONOMIQUES (DAE) DE LA RIVIERE SAINT-ETIENNE.



V. CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES

Valeur économique (50 points) et valeur technique (50 points).



VI. TITULAIRE - MONTANT DES MARCHES

SEM REUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT (SEMRRE) - M. Vincent SAILLON (Directeur Général) – 3 chemin charrette - Pierrefonds – 97410 SAINT- Email : accueil@semrre.re

Montant des marchés : les prix unitaires sont ceux identifiés dans le Cadre des prix comprenant le Bordereau des Prix Unitaires et Forfaitaires (BPUF).

A titre indicatif, le montant total DQE : 8 080 240,00 € HT



VII. AUTRES INFORMATIONS

Nombre d’offres reçues . 2

Date(s) de notification du(es) marché(s) . 16/12/2022

Durée du(es) marché(s) : Le marché sera effectif sur une durée de trois (3) ans fermes (du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025), renouvelable par voie tacite une (01) fois pour une période d’un (01) an (du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026).

Modalités de consultation du(es) marché(s) . Marché F22006 consultable dans les locaux du Pouvoir Adjudicateur aux heures ouvrables avec demande préalable de consultation adressée au syndicat avant toute consultation afin de lui permettre de procéder aux occultations nécessaires pour garantir le respect des secrets protégés par la loi.

Procédure de recours . Tribunal Administratif de Saint-Denis de La Réunion (secrétariat du Greffe) - 27, rue Félix Guyon - BP 2024 – 97488 Saint-Denis Cedex – Tél. : 02 62 92 43 60 – Fax. : 02 62 92 43 62 – mail : greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr - l’application informatique Télérecours :

Avis intégral consultable sur le profil d’acheteur . ID Dematis n° 913210 / BOAMP : Annonce n° 23-8970



ILEVA