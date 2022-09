Avis de marché & Appels d’offres ILEVA : Avis d'attribution - Marché public de services

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Jeudi 15 Septembre 2022



I. AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Le 08/03/2022 : DEMATIS (n° 848321) - BOAMP (n° 22-33752) / JAL du 08/03/2022 : SITES INTERNET IPR - ZINFO974 et du 09/03/2022 : JIR (n° 241969-283) – QUOTIDIEN (n° 693152)



II. POUVOIR ADJUDICATEUR



ILEVA -SYNDICAT MIXTE DE TRAITEMENT DES DECHETS DES MICROREGIONS SUD ET OUEST DE LA REUNION

17, chemin Joli Fond – Basse-Terre - BP 560 - 97410 Saint-Pierre - Tél. : 02 62 71 28 18 - Fax. : 02 62 71 28 22

Courriel :



III. PROCEDURE : Adaptée ouverte (art. L. 2123-1, R. 2123-1 et R. 2123-4 à R. 2123-5 du Code de la commande publique)



IV. OBJET DU MARCHE : MAPA. etude de faisabilite pour le developpement de la filiere reemploi / seconde vie sur le territoire du syndicat mixte ileva



V. CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES : Valeur technique (coefficient 65) et Valeur économique (coefficient 35)



VI. TITULAIRE - MONTANT DU MARCHE :



ELCIMAI ENVIRONNEMENT - 3 rue de la Brasserie Gruber - 77000 MELUN / Directeur général Adjoint : M. Jean-Christophe DARNE / E-mail : commercial-environnement@elcimai.com

Montant global et forfaitaire : (total phases 01, 02 et 03) en € HT = 56 220.00



VII. AUTRES INFORMATIONS :



Date d’attribution du marché : Le 29/08/22



Nombre d’offres reçues : 2



Durée du marché : Le marché est exécutoire à 00 heure, au lendemain de la date de notification de la demande expresse prescrivant le démarrage et expire jusqu’à la date de réalisation complète des prestations objets du marché.



Modalités de consultation des marchés : Marché n° M22009 consultable dans les locaux du Pouvoir Adjudicateur aux heures ouvrables avec demande expresse préalable obligatoire de consultation adressée au Syndicat Mixte ILEVA avant toute consultation (afin que celui-ci puisse procéder aux occultations nécessaires pour garantir le respect des secrets protégés par la Loi).



Recours : Tribunal Administratif de Saint-Denis de La Réunion (27, rue Félix Guyon - BP 2024 – 97488 Saint-Denis Cedex – Tél. : 02 62 92 43 60 – Fax. : 02 62 92 43 62 – Email :



Avis intégral consultable sur le profil d’acheteur : ID Dematis n° 887820 / Réf. BOAMP n° 22-122782



ILEVA