Avis de marché & Appels d’offres ILEVA : Avis d'attribution - Appel à projet

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Vendredi 3 Mars 2023



I. PUBLICATIONS ANTERIEURES :

Avis d’appel à projet . DEMATIS du 28/07/2022 (880530) - JAL du 29/07/22 (ZINFO 974 + IMAZ PRESS) et du 01/08/2022 (JIR -245079-2162 + QUOTIDIEN -698597)



II. IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

ILEVA -SYNDICAT MIXTE DE TRAITEMENT DES DECHETS DES MICROREGIONS SUD ET OUEST DE LA REUNION

17, chemin Joli Fond – Basse-Terre - BP 560 - 97410 Saint-Pierre - Tél. : 02 62 71 28 18 - Fax. : 02 62 71 28 22

Courriel :



III. PROCEDURE

Appel à projet.



IV. OBJET DU MARCHE : APPEL A PROJETS pour la conclusion d’un contrat de fortage, la mise en oeuvre et l’exploitation d’une carrière sur les parcelles CR16, 17 et 18 sises sur la Commune de Saint-Pierre – La Réunion.



V. CRITERES DE JUGEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES

CANDIDATURES : Capacité financière du candidat (40 %) / Capacité technique du candidat au regard de la composition des équipes (40 %) / Références similaires et significatives (20 %)

OFFRES : Valeur technique (50%) – Valeur économique (50%)



VI. TITULAIRE - MONTANT DES MARCHES

TERALTA GRANULAT BETON REUNION (TGBR) - M. Laurent LECOCQ (Directeur Général Délégué) – 2 rue Amiral Bouvet – CS 91099 - 97829 LE PORT CEDEX

Montant : montant reversé à ILEVA par mètre cube de matériaux extraits : 3.07 € HT/m3.



VII. AUTRES INFORMATIONS

Nombre d’offres reçues . 3 (dont une non-conforme).

Date(s) de notification du(es) marché(s) . 22/02/23

Durée du(es) marché(s) : Le contrat de fortage prend effet à compter de la date de sa signature. Il prendra fin 6 mois après la date de fin des travaux de dévoiement des réseaux présents sur les parcelles.

Procédure de recours . Tribunal Administratif de Saint-Denis de La Réunion (secrétariat du Greffe) - 27, rue Félix Guyon - BP 2024 – 97488 Saint-Denis Cedex – Tél. : 02 62 92 43 60 – Fax. : 02 62 92 43 62 – mail :

Avis intégral consultable sur le profil d’acheteur . ID Dematis n° 922332



ILEVA