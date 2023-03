Avis de marché & Appels d’offres ILEVA : Avis d'appel public à condidatures - Avis simplifié - Marché public de travaux

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Vendredi 17 Mars 2023



I. IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

ILEVA - SYNDICAT MIXTE DE TRAITEMENT DES DECHETS DES MICROREGIONS SUD ET OUEST DE LA REUNION 17 chemin Joli Fond – Basse-Terre - BP 560 - 97410 Saint-Pierre - Tél . : 02 62 71 28 18 - Fax. : 02 62 71 28 22 – Email : courrrier@ileva.re - Adresse internet : http://www.ileva.re - Adresse du profil d’acheteur : https://smtd-rso.e-marchespublics.com



II. PROCEDURE

Procédure (européenne) avec négociation (articles L.2124-3, R.2124-3, R.2161-12 à R.2161-20 du Code de la commande publique (Ccp))



III. OBJET DU MARCHE

1. Intitulé attribué : MARCHE PUBLIC GLOBAL DE PERFORMANCES POUR LA CONCEPTION, LA REALISATION ET L’EXPLOITATION DU POLE DECHETS SUD (PDS) : Mise en autonomie de l’unité de préparation CSR, achèvement de la réalisation des unités de valorisation des CSR et de méthanisation, exploitation de l’ensemble du Pôle



2. Division en tranches / lots : Pas de décomposition en tranches et en lots



3. Autres informations : Critères de jugement des candidatures et des offres : Critères énoncés dans les documents de la consultation / Réf. Interne du DCE : F23MGP-04 / Id DEMATIS n° 921786 / Réf. BOAMP : Annonce n° 23-33515 / Modalités de retrait du DCE : UNIQUEMENT sous format électronique sur la plateforme du profil d’acheteur. Pour plus de détail sur cette consultation, cf. le règlement de la consultation (RC), via ce même profil.



IV. DATE ET HEURES LIMITES DE REMISE DES CANDIDATURES : VENDREDI 21 AVRIL 2023 à 12H00 (Heure de La Réunion -GMT + 4-)



