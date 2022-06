Avis de marché & Appels d’offres ILEVA : AVIS SIMPLIFIE D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Jeudi 30 Juin 2022



IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR ILEVA - Syndicat Mixte de Traitement des Déchets des microrégions sud et ouest de La Réunion

17 chemin Joli Fond – Basse-Terre - BP 560 - 97410 Saint-Pierre - Tél. : 02 62 71 28 18 - Fax. : 02 62 71 28 22

Email : courrier@ileva.re / Adresse internet : http://www.ileva.re / Adresse du profil d’acheteur : http://smtd-rso.e-marchespublics.com

PROCEDURE : Accords-cadres mono-attributaire à bons de commande (articles R2162-1 à R2162-6 et R2162-13 à R2162-14 du Code de la commande publique (Ccp)) sans mini et avec maxi de 500 000,00 € HT (tous lots confondus et pour la durée totale du marché) passés selon la procédure (européenne) d’appel d’offres ouvert (articles R2162-1 à R2162-6, R2162-13 et R2162-14, L2124-1 à L2124-2, R2124-1 à R2124-2, R2161-2 à R2161-5 du Ccp)

OBJET DU MARCHE Intitulé attribué : A00. PRESTATIONS DE CONSEIL STRATEGIQUE EN COMMUNICATION, En CREATION, En CONCEPTION ET REALISATION D’ACTIONS DE COMMUNICATION MEDIAS ET HORS MEDIAS pour le syndicat Mixte ILEVA (lot 03).

Division en tranches / lots : Pas découpage en tranches. Les besoins sont regroupés en 3 lots, traités par marchés séparés.

Seul le « lot 03 - Fabrication d’outils de communication et de promotion » est concerné par la présente consultation.



Autres informations : Critères de jugement des offres : Critères énoncés dans les documents du marché.

Réf. Interne du DCE : F22COMMUNICATION-05 / Id DEMATIS n° 872869 / Réf. BOAMP Annonce n° 22-89207

Modalités de retrait du DCE : UNIQUEMENT sous format électronique sur la plateforme du Pouvoir Adjudicateur (Cf. adresse du profil d’acheteur).

Cf., pour plus de détail : Le règlement de consultation (RC), téléchargeable sur le profil d’acheteur.

Nota bene : Il s’agit d’une relance du lot 03 qui a été déclaré sans suite par DP n°202205_11 sous la référence DCE F21COMMUNICATION-05 pour cause d’infructuosité.

DATE ET HEURES LIMITES DE REMISE DES OFFRES : Le MARDI 16 AOUT 2022 à 12H00 (Heure de La Réunion -GMT + 4-)

DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION : Le MERCREDI 29 JUIN 2022

