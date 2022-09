Communiqué IESF Réunion : Une conférence grand public sur le téléphérique urbain de Sain- Denis et le métier d’ingénieur chef de projet

L’association IESF REUNION organise son premier "JEUDI des Ingénieurs et Scientifiques" sous le format d’une conférence grand public sur le téléphérique urbain de Saint Denis et le métier d’ingénieur chef de projet Par N.P - Publié le Lundi 26 Septembre 2022 à 10:03





Le thème choisi pour cette première conférence est « Comment le 1er téléphérique urbain de La Réunion a-t-il été réalisé ? ». L’intervenant est Monsieur Mikaël NACIVET ingénieur chef de projet Mission Téléphérique à la CINOR. La conférence, animée par Monsieur Dominique PICARDO, est effectuée en présentiel au Moufia dans l’amphithéâtre de l’Université de La Réunion 200.2 et également retransmise en direct sur les réseaux sociaux.



Au programme, Monsieur Frédéric ROUGEMONT présentera les principales activités d’IESF et d’IESF REUNION, puis Monsieur Mikaël NACIVET partagera une rétrospective du projet Téléphérique de Saint Denis dans un premier temps, puis dans un second temps son expérience d’ingénieur en charge de ce projet. Enfin, à l’issue de cette présentation un temps de questions réponses est prévue avec le public.



Cette conférence est labellisée Semaine Européenne du Développement Durable et bénéficie de soutiens financiers de la Fondation d’entreprise ISSOP RAVATE et des sociétés AMI Réunion et AQUABOB.

A l’issue de cette conférence, une poursuite de cet échange est proposée au Restaurant Gare du Nord de Saint Denis, situé en bord de mer en face du CinéPalmes Saint Denis sous réserve d’une préinscription sur le site



Frédéric ROUGEMONT

