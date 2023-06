IDEOM : Les taux d'intérêt en hausse au 1er trimestre

Le communiqué :



La hausse des taux d’intérêt se diffuse à toutes les catégories de crédit d’entreprise



Le taux d’intérêt moyen pour les nouveaux crédits à l’équipement s’accroît de 86 points de base (pdb) entre octobre 2022 et janvier 2023 (+91 pdb en France entière). Sur un an, il a progressé de 170 pdb. Ces crédits sont, pour la quasi-totalité, souscrits à taux fixe, pour une durée moyenne de 12 ans et demi et un montant moyen de 174 000 euros.



Le taux d’intérêt moyen des nouveaux crédits de trésorerie échéancée bondit de 220 pdb. Il s’élève à 4,67 % en janvier 2023. Les deux tiers de ces crédits sont souscrits à taux fixe, pour une durée moyenne d’un peu plus de 1,8 an.



Le taux d’intérêt moyen concernant les découverts s’inscrit en forte hausse sur le trimestre (+258 pdb), faisant suite à une nette baisse en octobre 2022. Par ailleurs, le taux d’intérêt moyen pour les nouveaux crédits immobiliers d’entreprise continuer de se situer en deçà des taux observés au niveau national.



Des taux d’intérêt en hausse pour les particuliers, mais inférieurs au niveau national



À La Réunion, le taux moyen des nouveaux prêts personnels et autres crédits échéancés à la consommation progresse de 63 points de base (pdb) entre le 4e trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023. Il s’établit désormais à 4,49 % et reste inférieur de 49 pdb à celui observé en France entière. La durée moyenne des prêts personnels est de 5 ans, pour un montant moyen de 16 900 euros.



Le taux moyen des crédits à l’habitat augmente de 50 pdb et s’élève à 1,97 % au 1er trimestre 2023. Il se situe, lui aussi, en deçà du niveau moyen observé en France entière (2,20 %) et dans les autres DOM. La durée moyenne des prêts à l’habitat ressort à 21 ans, pour un montant moyen d’emprunt de 156 000 euros.