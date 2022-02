A la Une .. IDEO : Patrick Lebreton affirme qu'il n'avait pas été prévenu !

Le maire de Saint-Joseph s'insurge après avoir appris par voie de presse que plusieurs maires du Sud ont décidé de créer une nouvelle intercommunalité qui intégrerait sa propre commune ! Publié le Mercredi 16 Février 2022

André Thien Ah Koon pour le Tampon, Jacques Técher pour Cilaos, Johnny Payet pour la Plaine des Palmistes, Olivier Rivière pour Saint-Philippe, et Bachil Valy ont participé à un point presse à L'Entre-Deux pour annoncer la création de l'intercommunalité des hauts de La Réunion appelée IDEO.



Patrick Lebreton était absent. Et pour cause, le maire de Saint-Joseph affirme ne pas avoir été prévenu. Il s'exprime dans un communiqué :



Nous avons appris avec étonnement que quelques maires du Sud et de l’Est ont imaginé une nouvelle intercommunalité à la Réunion.



Si les médias n’avaient pas relayé l’information, nous aurions pu croire à un canular, une farce.

Soyons sérieux ! Pour notre part, nous nous en tenons à des documents officiels de référence :

1. le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une communauté d’agglomération est constituée de communes formant un territoire d’un seul tenant et sans enclave

2. la seule instance qui décide de la création et de la transformation des intercommunalités est la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) présidée par le seul Préfet

3. En la matière, la CDCI, à deux reprises, en 2011 puis en 2016, a statué sur une carte intercommunale de la Réunion pour les 4 micro-régions (Nord, Est, Ouest et Sud). Concernant le Sud, elle a prévu la fusion des deux intercommunalités CASUD et CIVIS.



Une intercommunalité ne peut se construire que dans la concertation. Et non pas en tentant un coup en débauchant un maire de la CIREST et un maire de la CIVIS.

