A la Une ... Hydroxychloroquine: "Une victoire paradoxale", malgré le rejet de la requête pour excès de pouvoir La requête auprès du Conseil d'Etat de Me Krikorian a donné lieu à une ordonnance rendue ce mercredi 22 avril, qui, dans ses motifs, donne raison à l'avocat, tout en rejetant sa requête pour excès de pouvoir. Les médecins de ville peuvent prescrire de l'hydroxychloroquine, décide le Conseil d'Etat.





"Les motifs d'une décision juridictionnelle sont, parfois, plus chargés en normativité que son dispositif", commente l'avocat marseillais, qui estime que l'ordonnance constitue une victoire paradoxale du Bien commun: "Les pharmaciens d’officine ne pourront plus légalement refuser de délivrer la spécialité, si elle est disponible".



Interrogé sur cette décision, Maître Massimo Bianchi, en sa qualité d'intervenant volontaire dans cette requête, nous a répondu: "Le Conseil d'Etat nous donne raison sur les fondamentaux, mais n'avait d'autre choix que de conforter l'action gouvernementale qui a été manifestement construite en l'absence de données scientifiquement valables, tout autant qu'à l'aune d'une impéritie dans la gestion globale d'une crise certes soudaine, mais parfaitement prévisible."



"A mon sens, rien ne peut justifier la manière dont a été traitée cette crise, ainsi que la communication établie par le gouvernement qui traduit une volonté d'infantiliser les citoyens français. Un peuple mérite, à mon sens, qu'on lui dise la vérité et non qu'on tente de lui faire admettre des arguments fallacieux, qui ne sauraient masque l'impéritie évoquée, en ce qu'on ne peut traduire les conséquences de ce désastre humanitaire par de simples courbes à la recherche d'un plateau, pour rassurer artificiellement au lieu de simplement dire la vérité. Encore une fois, en France, la forme prend le pas sur le fond", regrette l'avocat.



"Le Conseil d'Etat ne pouvait pas nous suivre sur l'excès de pouvoir, mais, dans la limite de ce qui lui est possible, un juge a eu le courage, au terme de la motivation, de donner aux médecins autorisation de prescription", se félicite Maître Bianchi.



Les médecins peuvent donc prescrire la molécule et les pharmacies doivent la délivrer, encore faut-il que les stocks en soient suffisants, c'est pourquoi Maître Krikorian termine:



Nicolas Payet Lu 566 fois







