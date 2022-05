Courrier des lecteurs Humanité raisonnable ou à la dérive ?

(L’égo excessif de certains serait-il à l’origine de la déraison du Monde ?) Par François-Michel Maugis - Publié le Lundi 9 Mai 2022 à 09:51



- « Les régimes démocratiques sont organisés selon le principe de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire afin d’éviter leur concentration entre les mains d’une seule personne. » SOURCE : https://www.vie-publique.fr/fiches/19546-les-pouvoirs-definis-par-une-constitution

Cette définition de la démocratie est parfaite. Dommage que, comme toujours, les hommes contournent les lois qu’ils ont eux-mêmes mis en place.

Autre référence : https://www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-societe-2011-3-page-17.htm « J'ai le pouvoir parce que j'ai de l'argent et j'ai raison parce que j'ai le pouvoir » C'est ainsi que, consciemment ou pas, de nombreux humains ont tendance à raisonner. Cette déformation des neurones qui, dans certains cas, peut paralyser l'esprit critique et l'objectivité, devient excessivement dangereuse pour l'humanité lorsque ce sont des décideurs importants qui en sont atteints. Et ceci, combiné à l'appât pour plus de gain et de pouvoir, peut détériorer définitivement la raison. Est-ce le cas de Poutine, de Biden et de bien d'autres ? On peut le craindre. Voilà l'une des raisons pour laquelle le pouvoir absolu, la dictature, ne doit régner nulle part. Voilà pourquoi le contre-pouvoir est nécessaire, voilà l'intérêt d'une vraie démocratie (1). Notre planète n'est pas dirigée. On voit le résultat. On peut craindre, c'est vrai, qu'une dictature mondiale soit pire que la situation actuelle. Mais à la lumière de la longue et triste histoire de l'humanité, on ne peut que souhaiter une gouvernance raisonnable pour notre planète qui, faute de pilote expérimenté, semble bien partir à la dérive.