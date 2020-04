Humains confinés, cochons en liberté

"En cette période de confinement, les gens nettoient les cours et ne respectent pas le calendrier", rouspète Jacques Aulet, l'infatigable chasseur de dépôts sauvages estampillés "band cochons".



Le chasseur tient en exemple son propre quartier "qui est un quartier dit propre mais où des cas de dengue existent. J'ai réussi à faire plus de 25 photos dans un rayon d'1 km autour de chez moi en marchant quotidiennement sur le même parcours !", s'en étonne-t-il.



"Les dépôts restent plus de 15 jours en général. Le fait d'être confiné et de marcher nous font découvrir d'autres dépôts invisibles en voiture et quelques personnes qui ont l'autorisation de travailler ont participé cette semaine", ajoute le porte-voix de Band cochons qui fait oeuvre de de salubrité publique.



La collecte de photos de sites d'ordures a été une nouvelle fois et malheureusement prolifique cette semaine : 96 photos pour 8 villes seulement.