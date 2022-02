Huit taekwondoïstes péi s'alignent sur l'open de Feignies

Huit athlètes pratiquant le taekwondo se sont envolés mardi soir direction la métropole. Ce samedi, l’open de Feignies les attend avec, pour chaque catégorie, l’opportunité de se confronter à d’autres pratiquants de niveau national.



Les huit compétiteurs réunionnais ont entre 10 et 22 ans. La délégation est composée de quatre filles et de quatre garçons qui espèrent montrer toute l’étendue de leur science du combat acquise, pour certains, au Club Taekwondo Tiger de Saint-Louis.



Cet open offre l’occasion de renouer avec un déplacement à l’extérieur du département après l’annulation des championnats espoirs en janvier dernier en raison de la situation sanitaire. Cet open de Feignies se présente aussi comme l’opportunité de réviser ses gammes avant le championnat de France cadets et juniors du mois prochain.



Les athlètes engagés sont :



Denilson VARDAPIN

Christopher COLI JUN ONG

Romuald SELIN

Delphine DALLEAU

Laika LAITON

Lylah AMMANY

Antoine SEROC

Britanie ANTIER



Coach : Jean Laurent ABEMONTY (entraîneur régional)