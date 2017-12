Huit petites tortues vertes relâchées en mer

Une grande aventure attend huit jeunes tortues vertes réunionnaises. Nées sur l’île, elles ont été relâchées dans l’océan grâce à 36 marraines et parrains qui ont soutenu le programme d’étude des déplacements océaniques par balise Argos.



Chaque parrain recevra un certificat de parrainage avec les photos d’identité de leur filleule.



Les tortues ont été équipées de leur balise avant de partir à la conquête de l’océan. Quatre d’entre elles sont parties avec les marins de "Sailing for change" pour être relâchées au Sud-Sud Ouest de La Réunion. Il s’agit de Gracieuse, Ballerine, Félicie et Jo. Quatre autres ont embarqué avec l’équipe de Kelonia sur "Catalysée" pour être relâchées au Nord de l’île: Nell, Vara, Antoine et Arc en ciel.



Le temps de programmer la mise à jour automatique de la carte de suivi et les marraines et parrains pourront suivre quasiment en direct les déplacements océaniques des tortues.