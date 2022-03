Huit pages en créole pour comprendre comment saisir le tribunal administratif

À l'initiative de l'association départementale de parents et amis de personnes handicapées (ADAPEI) et de l'Etablissement de service d'aide par le travail (ESAT) du Tampon en collaboration avec le tribunal administratif, une brochure en créole réunionnais vient de paraitre.



Elle permet d'avoir, en un coup d'œil, toutes les informations nécessaires à la saisie du tribunal administratif et donc de contester une décision de l'administration.



Edité en langue créole et agrémenté de pictogrammes, ce document de huit pages s'adresse aux personnes handicapées, dyslexiques, âgées ou ne maitrisant pas suffisamment la langue française. Sa conception et son élaboration s'inscrivent dans les objectifs de la loi de 2002 qui rend l'accessibilité et la compréhension des informations ainsi que l'égalité des droits et des chances obligatoires.



Le document est désormais disponible dans les points justices du département, à la Maison départementale de la personne handicapée ou encore dans les bureaux de la Caisse d'allocations familiales, à l'ADAPEI et dans les permanences du Défenseur du droit.