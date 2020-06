Société Huit mois pour enlever une épave: "À quoi sert le TCO", s'indigne un administré

Un administré s'indigne de voir des épaves de voiture gésir pendant plusieurs mois, alors même qu'elles sont un terrain propice au développement de la dengue. Par Aurélie Hoarau - Publié le Mardi 23 Juin 2020 à 11:04 | Lu 290 fois





"On peut dire, pour le moins, qu’il s’agit... d’une enquête au long cours", raille-t-il, rappelant qu'il y a trois ans, une pétition avait été lancée, intitulée "Obligez le TCO à faire son travail". Concernant la collecte des déchets, elle avait recueilli plus de 11.000 signatures.



Il fustige : "Le problème avec le TCO, c’est qu’il ne répond jamais quand on lui adresse des courriers, ne fait rien quand on l’alerte, et met au moins huit mois à enlever une épave. Alors, s’il le faut, nous ferons repartir une pétition, simplement dans le but que le TCO fasse son travail. Pour qu’il ramasse également les animaux errants, une autre de ses attributions, et, on se prend à rêver, pour qu’il revienne à l’ancienne fréquence de ramassage des déchets, à une époque où la dengue ne frappait pas aussi durement la population". Et de conclure : "A quoi sert le TCO ? Cette coquille vide ?" Le 20 avril dernier, nous relayions le coup de gueule d'un Zinfonautes indigné par les carcasses de véhicules qui encombraient les rues de Bois-De-Nèfles Saint-Paul. "À ce jour, rien encore n’a été fait. Voilà huit mois que le TCO traîne la patte", s'indigne aujourd'hui Frédéric, un administré. "Prévenus deux fois par courrier et une fois par téléphone, ils se sont contentés de coller un autocollant sur la portière, indiquant que la police enquêtait pour retrouver l’individu ayant abandonné le véhicule", s'agace-t-il, soulignant qu'"on peut enquêter même après avoir enlevé l'épave"."On peut dire, pour le moins, qu’il s’agit... d’une enquête au long cours", raille-t-il, rappelant qu'il y a trois ans, une pétition avait été lancée, intitulée "Obligez le TCO à faire son travail". Concernant la collecte des déchets, elle avait recueilli plus de 11.000 signatures.Il fustige : "Le problème avec le TCO, c’est qu’il ne répond jamais quand on lui adresse des courriers, ne fait rien quand on l’alerte, et met au moins huit mois à enlever une épave. Alors, s’il le faut, nous ferons repartir une pétition, simplement dans le but que le TCO fasse son travail. Pour qu’il ramasse également les animaux errants, une autre de ses attributions, et, on se prend à rêver, pour qu’il revienne à l’ancienne fréquence de ramassage des déchets, à une époque où la dengue ne frappait pas aussi durement la population". Et de conclure : "A quoi sert le TCO ? Cette coquille vide ?"