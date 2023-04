A la Une . Huit interpellations aux Camélias : Voleurs et volés veulent en découdre

Huit interpellations viennent d'avoir lieu dans le quartier dionysien des Camélias ce mardi après-midi. Selon les premiers éléments, les mis en cause se seraient battus pour un téléphone portable qui aurait été volé au sein du groupe ce lundi de Pâques. Une personne a été légèrement blessée par un coup de sabre. Par La Rédaction - Publié le Mardi 11 Avril 2023 à 16:29

Ce mardi après-midi, un dispositif des forces de l'ordre déployé dans le quartier des Camélias à Saint-Denis a permis l'arrestation de huit personnes.



Selon nos informations, c'est le vol d'un téléphone portable qui se serait produit dans la journée d'hier qui aurait poussé les intéressés à en découdre. Il est encore trop tôt pour déterminer les responsabilités et les rôles de chacun, raison pour laquelle les interpellés devraient très vite être placés en garde à vue au commissariat de Malartic.



Dans l'échauffourée de cet après-midi, une personne a été légèrement blessée, victime d'un coup de sabre au sein du groupe.