Huit familles saint-pauloises reçoivent la médaille de la famille française

"La famille est cette cellule qui devient l’école de la parole, celle des comportements, du respect de l’autre et du civisme", ainsi s'est exprimé le Maire Joseph Sinimalé, entouré de plusieurs de ses adjoints et conseillers. "La famille c’est le lieu où s’apprennent le partage, l’entraide et la solidarité. La famille c’est aussi le premier lieu de l’éducation. La maman et le papa en sont la colonne vertébrale", a poursuivi Joseph Sinimalé.



Huit familles saint-pauloises ont donc reçu cette distinction, en présence, cette année encore, d’Aristid Payet, président de l’Union départementale des associations familiales (UDAF).



Instituée le 26 mai 1920 afin d’encourager la natalité au lendemain de la Première Guerre Mondiale pour palier les nombreuses pertes humaines, la médaille de la famille française vise à récompenser les parents ayant élevé dignement leurs enfants. Elle est une reconnaissance des mérites des mamans et papas qui les ont accompagnés jusqu’à l’âge adulte en leur assurant à la fois la stabilité et l’amour nécessaires à leur épanouissement personnel en leur transmettant les valeurs fondamentales de la vie en société.



Les personnes qui ont reçu la médaille de la famille française ont eu de nombreux enfants :

- Marie-Jeannine LEBLÉ a eu 9 enfants ;

- Arlette THOMAS, Rénette MYSCILE et Marie-Ginette SAINT-ALME ont eu 7 enfants;

- Marie-Josée GRONDIN, Marie-Rita ADRIEN et Maximin-Yves CARON ont eu 6 enfants;

- Marie-Thérèse DELNARD a eu 4 enfants.