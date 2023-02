Sport Réunion Huit combattants réunionnais en route vers le championnat de France de Ne-Waza, de judo et de jiu-jitsu

La compétition se déroulera sur deux jours ce week-end et accueillera plus de 800 participants de toute la France. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 17 Février 2023 à 11:25

Le championnat de France de Ne-Waza cadets et juniors, de judo et de jiu-jitsu aura lieu ces 18 et 19 février, à Châtellerault.



Fabrice Payet, référent Ne-Waza à La Réunion et responsable de sélection, emmène avec lui huit combattants issus de différents clubs (Les Samouraïs du JJB, Jitsen et Icon) qui ont obtenu leur qualification suite au championnat de La Réunion qui s’est déroulé au mois de décembre dernier.



L’objectif sera certes de ramener des médailles, mais surtout de décrocher une sélection pour le championnat d’Europe de jiu-jitsu qui aura lieu cette année en France, à Verquin, au mois de mars prochain.