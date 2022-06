A la Une . Huit chasseurs en garde à vue suite au décès d'une ourse tuée en Ariège

Le 20 novembre 2021, un chasseur avait tué une ourse dans le département de l'Ariège (09) après avoir été attaqué par l’animal lors d'une battue. Les chasseurs ayant participé à l'opération ont été entendus par les gendarmes. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 3 Juin 2022 à 14:50

Une information judiciaire avait été ouverte quelques jours plus tard pour des faits présumés de destruction d’une espèce protégée.



La juge en charge d'instruire ce dossier évoque de possibles infractions au code de l’environnement liées à l’interdiction de chasse sur le lieu, des faits qui sont susceptibles d’être relevés.



Car en novembre dernier, une battue était organisée à Seix dans le département de l'Ariège. C'est lors de cette battue qu'un des chasseurs engagé dans l'opération a tué une ourse qui l'avait attaqué aux jambes. Il avait pour cela utilisé son arme.

La roue a tourné puisque depuis hier, jeudi, huit chasseurs qui ont participé à cette battue ont été placés en garde à vue et entendus par les gendarmes de Saint-Girons.



Selon nos confrères de La Dépêche du Midi, les mis en cause ne décolèreraient pas du sort qui leur est réservé.