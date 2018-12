Huit cas de dengue diagnostiqués à La Réunion

<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Nous publions le communiqué commun de la préfecture et de l’Agence régionale de Santé Océan Indien (ARS-OI) lié à ce virus.

Avec 6 689 cas de dengue confirmés depuis le début de l’année, le virus de la dengue circule toujours sur l’île de La Réunion, laissant craindre une épidémie de grande ampleur avec l’arrivée de l’été.



Dans ce contexte particulièrement sensible, il est impératif d’élargir le périmètre des acteurs engagés dans cette lutte contre la dengue et de démultiplier les relais d’information et de diffusion des messages de prévention à destination de la population.

Aussi, la préfecture de La Réunion et l’ARS-OI lancent une nouvelle campagne de communication « NOU TOUT’ ENSEMBLE, on se protège contre la dengue. Et vous ? », associant dix personnalités locales connues des Réunionnais.



Dans le cadre de cette campagne, une



Situation épidémiologique au 11 décembre 2018 (données de la Cire OI, Santé Publique France)



Du 26 novembre au 2 décembre, 8 cas de dengue ont été confirmés. Les cas diagnostiqués sont répartis dans les zones suivantes:



Dans le sud: Saint-Louis (2 cas), Rivière Saint Louis (2 cas)

Dans l’ouest: La Possession (1 cas), Saint-Leu (1 cas)

Dans l’est: Saint-André (2 cas)



Au total depuis le début de l’année 2018, on enregistre:

148 hospitalisations pour dengue

467 passages aux urgences

6 décès, dont 3 ont été considérés, après investigations, comme directement liés à la dengue



