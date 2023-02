Sport Réunion Huit bloqueurs réunionnais au départ des Championnats de France de bloc jeunes à Sartilly

Huit sportifs péi représenteront La Réunion aux Championnats de France de bloc jeunes, ce week-end à Sartilly Par N.P - Publié le Vendredi 17 Février 2023 à 15:03

Le communiqué :



Deux semaines après un très encourageant « sélectif » pour nos grimpeurs Péi, place aux Championnats de France de bloc jeunes. A l’instar de la saison dernière, cette compétition se tiendra à Sartilly (Normandie) les 18 et 19 février 2023. Ils seront huit au départ.



En U16, Lucille MOUROT (Est’Kalad Club) et Léo GROSSET (7a L’Ouest) participeront à leur premier Championnat de France de bloc. Spécialiste de la vitesse, Maélane VILLEDIEU aura également une belle carte à jouer en bloc, après avoir obtenu de belles places sur le circuit de la Coupe de France (2e à Saint Leu, 4e à Chambéry ndlr).



En U18, nous retrouverons Quentin PARACHOU (7a l’Ouest) et Max BERTONE (Austral Roc), respectivement 4e et 6e du « sélectif de Toulouse ». Deuxième de la Coupe de France de bloc Jeunes de Saint Leu, le Tamponnais Victor BARBOT (Austral Roc) sera également de la partie.



Enfin, en U20, Sam POULLAIN (7A L’Ouest) et Louis FECHOZ (Austral Roc) défendront les couleurs de la Réunion.



Ce sont donc 8 grimpeurs aux 8 chances de médailles que l’on retrouvera dès samedi sur le mur normand de Sartilly avec, toujours comme objectif, d’aller chercher un ticket en équipe de France.



Nous suivrons également la compétition de Tolani ETCHAR, ancien membre du Pôle Espoir Outre-Mer, évoluant depuis cette saison au Pôle d’Occitanie.



Allez la Réunion !!





Programme :



Samedi 18 février 2023 :

8h-12h05 : Qualifications U20

13h20 – 18h00 : Qualifications U18

19h40 – 20h50 : Finales U20 Dimanche 19 février 2023 :

8h30 – 12h35 : Qualifications U16

13h40 – 14h50 : Finales U18

16h20 – 17h30 : finales U16

Diffusion :



