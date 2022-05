A la Une . Huit Réunionnaises à l'assaut du monde en pirogue

L’équipe Faham Va’a 974, une équipe de pirogue féminine, a décidé de lancer la Run Va’a, une course de pirogue sur 3 jours. L’objectif est de préparer le Vendée Va’a, une compétition internationale qui se déroule en 2023 aux Sables-d’Olonne. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 26 Mai 2022 à 10:30

Préparer les championnats du monde un an après avoir débuté un sport, c’est le défi fou que se sont lancé huit Réunionnaises. La base nautique de l’Ouest a ouvert un club de Va’a (pirogue en tahitien) en 2020 et a vu la création d’une équipe totalement féminine l’année suivante : le Faham Va’a 974.



Très vite pour les sportives, l’ambition a dépassé la passion et elles se sont lancé le défi de participer à la compétition internationale la Vendée Va’a où elles veulent briller autant que possible. Pour cela, elles ont créé le Run Va’a qui reprend les conditions de la compétition.

Le Run Va’a va donc se dérouler sur trois jours, du 26 au 28 mai. Elles vont devoir enchaîner une course de 15 km le premier jour, 23 km le deuxième et 15 km le troisième. Toutefois, les conditions météo de samedi pourraient mettre à mal le programme.



En plus de se préparer sportivement, le Run Va’a permet de mettre de la lumière sur leur sport. Elles espèrent également en profiter pour convaincre des sponsors de les aider dans leur projet.



Au-delà de l’aventure sportive, c’est surtout l’expérience humaine que l’équipe met en avant. "On a développé l’esprit Mana. Cela signifie que nous ne faisons qu’une avec la pirogue et la nature. La pratique nous a permis de mieux nous connecter à l’environnement" explique Vaï Iperty, l’une des Faham Va’a.







