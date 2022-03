Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Huit “Fanm Zarboutan” mises à l’honneur à Saint-Paul Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes, la Ville de Saint-Paul a mis à l’honneur 8 femmes Saint-Pauloises. 8 destins exceptionnels, 8 mémoires, 8 piliers… Des femmes courage qui ont mené de nombreux combats, parfois seules, dans une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître… Où une bonne partie des familles réunionnaises vivaient dans une extrême pauvreté.

Elles s’appellent Denise ACADINE, Francesa FÉRARD AMBOULAQUI, Marie-Denise GALAOR, Régine JOSÉPHINE, Mélanie ROBERT, Rose May SOMABOU, Daisy LAW WAÏ et Rita LORICOURT. Elles ont été accueillies à l’Hôtel de Ville de Saint-Paul le 8 mars dernier dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes. Des “Fanm Zarboutan”, des zarlors qui ont marqué le territoire Saint-Paulois, la mémoire de leur kartyé.



C’est avec dignité et courage que ces femmes exemplaires se sont battues pour élever leurs enfants et gagner leur vie que cela soit dans les champs de géranium pour certaines, ou en aidant les personnes en difficulté ou porteuses de handicap pour d’autres. Sans rien attendre en retour, elles ont tendu la main.



Véritables exemples pour les générations à venir, Suzelle BOUCHER, 2ème adjointe Déléguée aux Affaires Culturelles, a souhaité leur rendre un vibrant hommage et à travers elles, un hommage à toutes les femmes de La Réunion et d’ailleurs qui luttent pour faire respecter leurs droits et leurs conditions. “Vous êtes un exemple de courage pour les générations à venir. Votre détermination pour seule et unique arme, vous avez mené des vies exemplaires, inspirantes pour toutes les générations futures. Les épreuves traversées, vous ont forgé. De leurs enseignements, vous y avez puisé votre force.”



L’occasion de rappeler également que faire respecter les droits des Femmes est un combat de longue haleine. Violences conjugales et intrafamiliales, inégalités professionnelles Femmes-Hommes, harcèlement sexuel et moral, charge mentale… Les égalités doivent être établies durablement, les discriminations doivent cesser.



Aussi, n’attendons pas l’année prochaine pour parler des Droits des Femmes. La Ville de Saint-Paul, ville humain et solidaire, s’engage à lutter toute l’année à vos côtés.





