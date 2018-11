Huile de palme: Le fabriquant des biscuits Oréo responsable de déforestation, selon Greenpeace

la multinationale américaine Mondelez, propriétaire de la marque, est

Le biscuit Oréo est dans le collimateur de Greenpeace . Selon l'ONG,responsable de la disparition de 25 000 ha de forêt tropicale indonésienne. Une pétition en ligne a été lancée. "Les forêts tropicales indonésiennes sont notre meilleure défense contre les changements climatiques et abritent des espèces menacées telles que les tigres de Sumatra, les éléphants et les orangs-outans", peut-on y lire."Ces précieuses forêts sont actuellement taillées en pièces pour faire place à des plantations de palmiers à huile qui rapprochent toujours plus ces espèces de l’extinction. Le fabricant des biscuits Oreo le sait, mais il continue malgré tout d’acheter de l’huile de palme à Wilmar (...)".Des actions de contestations sont prévues dans 25 villes françaises les 17 et 18 novembre prochains.