Huguette Bello veut travailler "main dans la main avec les transporteurs"

Publié le Lundi 28 Février 2022 à 17:52





"C'était une réunion où chacun a dit sa volonté de terminer ce chantier qui est arrêté depuis 2019. Nous avons été ferme, nous avons choisi la solution la plus juste, la plus sage, du viaduc. Elle donnera aussi du travail aux transporteurs. On est mandaté par 860.000 Réunionnais, c'est l'intérêt général qui nous commande et qui nous détermine dans cette option viaduc", assure-t-elle.



Une conférence sur les chantiers du BTP



La présidente de la Région Réunion se dit prête à travailler de concert avec tous les acteurs : "



Elle est catégorique : "Un viaduc qui va coûter autant , vous pensez qu'il n'y aura pas de travail pour les transporteurs ? Cela va générer des emplois pour les ouvriers !"

À la sortie de la réunion, plusieurs syndicats de transporteurs ont eux exprimé leur mécontentement. Huguette Bello conclut : "Nous sommes fermes sur la réalisation de ce viaduc. Y'en a assez ! Depuis 2019, vous avez un chantier fermé, vous avez une route qui ne se termine pas ! Nous allons la terminer !"





