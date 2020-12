A la Une ... Huguette Bello sur le couvre-feu: "C'est l'entrave de trop!"

La maire de Saint-Paul, interrogée sur le couvre-feu annoncé hier soir, évoque les atteintes successives aux libertés fondamentales. Par Bérénice Alaterre - Publié le Jeudi 31 Décembre 2020 à 10:42 | Lu 650 fois

La maire de Saint-Paul, sidérée par l'absurdité de l'annonce du couvre-feu par le préfet à la veille du réveillon, n'a pas hésité à l'appeler ce matin pour lui dire tout le bien qu'elle pense de cette mesure et lui demander d'alléger le dispositif. "Ce n'est pas le préfet qui a décidé cela, c'est le conseil de défense, en petit comité", relativise-t-elle toutefois la responsabilité du préfet. "Après la loi sécurité globale et les diverses atteintes aux libertés, c'est l'entrave de trop", dit Huguette Bello.



L'édile redoute que les citoyens ne réagissent violemment à ce qu'elle considère comme une "provocation": "Les Réunionnais ont fait beaucoup d'efforts pour que le taux d'incidence diminue, les maires ont d'ailleurs indiqué hier au préfet lors de la réunion hebdomadaire que la population ne comprendrait pas cette décision", s'inquiète l'ancienne députée. "Je m'élève contre cette décision, il eût été préférable de laisser les Réunionnais célébrer cette fin d'année", conclut-elle.



