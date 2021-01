A la Une .. Huguette Bello souhaite que Saint-Paul n'accueille pas le tournage des "anges"

Dans un communiqué, au nom du conseil municipal et en le sien, Huguette Bello condamne l'agression dont a été victime Joé Bédier par des membres de l'équipe d'une émission de téléréalité. le tournage devait débuter ce lundi à Saint-Gilles, l'édile souhaite qu'il soit annulé.

Tournage de l’émission de télé-réalité « Les Anges »



En mon nom et celui du conseil municipal de Saint-Paul, nous condamnons avec fermeté l’agression qu’ont subie Joé BEDIER et ses proches lors d’un repas de famille.



Nous ne pouvons tolérer ce genre d’agissements qui jette toute l’île dans un profond émoi.



Ces comportements irrespectueux et dangereux doivent nous alerter sur les valeurs avec lesquelles nous souhaitons guider notre société.



Au regard de ces éléments, nous ne sommes pas favorables pour que le tournage de cette télé-réalité puisse se dérouler sur notre

territoire.





Huguette BELLO

