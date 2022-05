A la Une . Huguette Bello s’indigne de l’assassinat de la journaliste Shireen Abu Akleh

La journaliste Shireen Abu Akleh de la chaîne Al Jazeera a été tuée mercredi dernier par l’armée israélienne. Ses obsèques ont donné lieu à de nouveaux affrontements entre la police et les manifestants. Au nom de l’Union des Femmes Réunionnaises, Huguette Bello exprime son indignation. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 14 Mai 2022 à 08:29

Le communiqué :



L’UFR tient à exprimer sa vive indignation et condamne avec force l’assassinat barbare de la correspondante d’Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, en plein exercice de sa profession de journaliste. L’UFR dénonce cette atrocité qui est une agression de plus en Palestine occupée et présente ses condoléances à la communauté internationale des journalistes, à Al Jazeera qui accuse Israël d’avoir délibérément assassiné Shireen Abu Akleh, à la famille de notre sœur Shireen et au peuple palestinien.



