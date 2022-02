Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Huguette Bello s'est rendue à l'Ilet Furcy puis sur le chantier de la Nouvelle Route du Littoral

Le cyclone Batsirai s'éloigne désormais nettement de nos côtes. Le sens des responsabilités des Réunionnais et le respect des consignes ont sans doute permis d'éviter des drames. Mais les dégâts matériels et agricoles sont tout de même très lourds et la vigilance doit demeurer. Les équipes techniques de la Région sont pleinement mobilisées sur les routes pour permettre un retour à une circulation normale le plus rapidement possible.



La Présidente de Région Huguette Bello était ce matin à l'Ilet Furcy où l’ouvrage de franchissement du radier n’a pas résisté aux précipitations. Si l’on y ajoute les dégâts sur la RN5, la commune de Cilaos se retrouve une fois de plus temporairement enclavée, le temps de dégager la chaussée. Au niveau de l’Ilet Furcy, la continuité de l’itinéraire sera assurée par le pont Bailey qui mène à l’Ilet, le temps de réparer le radier fusible aval. Aux côtés de Jacques Técher, maire de Cilaos et vice-président de Région délégué aux travaux et aux routes, la Présidente Huguette Bello a affirmé l’engagement de la Région Réunion de construire des ouvrages pérennes en lieu et place de ce radier et du pont Bailey en amont, qui reste lui aussi à la merci des crues. Elle a lancé un appel à l’État pour considérer la demande de la Région d’accélérer les procédures au regard des enjeux.

La Présidente Huguette Bello s'est également rendue cet après-midi sur le chantier de la Nouvelle Route du Littoral. À cause de la houle et des très fortes pluies qui ont pu fragiliser la falaise, la Route du Littoral reste fermée jusqu’à nouvel ordre. Si la houle diminue et après inspection détaillée de la falaise prévue ce samedi à la première heure du jour, elle pourrait rouvrir en mode basculé côté mer dans le courant de la journée.



Chaque nouvel épisode climatique de grande ampleur rappelle l’impérieuse nécessité de finir au plus vite le chantier de la NRL. L’ouverture du premier tronçon, entre Saint-Denis et la Grande Chaloupe, est légitimement attendue par tous les Réunionnais. La Présidente de Région a exhorté les entreprises à reprendre au plus vite les travaux de réparation de la carapace en accropodes, qui retardent la mise en service du viaduc et le raccordement vers la Grande Chaloupe. Rien ne justifie que cela ne soit pas le cas au plus tôt.

Par ailleurs, la Présidente Huguette Bello a abordé la question de l’achèvement total de la NRL entre la Grande Chaloupe et La Possession. Ce chantier est à l’arrêt depuis plus de deux ans. Elle a confirmé que des échanges constructifs sont en cours avec l’État pour un accompagnement technique et financier.







