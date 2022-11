Huguette Bello s'est rendue à Salazie pour le festival Arléo

Au cœur du village de Hellbourg, le festival Arléo propose, du 11 au 13 novembre, un mix d’installations artistiques, d’expositions, de performances théâtrales, d’animations musicales, d’ateliers et de rencontres.



Portée par l’association La Réunion des Talents, l’objectif de cette manifestation est de créer un village d’artistes dans les Hauts de La Réunion.



Pour Nathalie Tiaw-Kine, "Les hauts ne sont pas oubliés, bien au contraire. Il y a tellement de choses à faire pour la culture."



"Nous avons fait de la culture en général et de l’expression artistique en particulier, des priorités de notre mandature. La culture, c’est la mémoire d’un peuple. C’est la conscience collective de la continuité historique. Elle a un pouvoir extraordinaire pour nous permettre de mobiliser les ressources collectives et créatives dont nous avons tant besoin. Alors, toutes nos forces sont aujourd’hui mobilisées pour que nos politiques publiques permettent à tous les Réunionnais quelque soit l’endroit où ils vivent de s’enrichir, de découvrir, de s’émerveiller, d’apprendre, de devenir en résumé des citoyens avertis et cultivés. Nous aimons l’idée que les arts aillent ainsi au plus près des Réunionnais. Nous croyons ainsi en leur rôle plus familier, moins intimidant et nous croyons profondément en notre capacité collective à diffuser l’art et les œuvres partout sur le territoire. Comptez sur nous pour être de farouches militantes et militants d’une culture démocratisée et ouverte à tous. Une culture au service de l’épanouissement humain. Nous avons la conviction que nous pouvons faire de chaque ville et de chaque village, un lieu de culture. L’attractivité d’un territoire tient d’abord à sa richesse culturelle. Pour toute commune, la culture doit constituer un levier de développement économique et d’attractivité touristique. Mais elle doit aussi être un levier d’animation, de cohésion et de fédération de ses habitants. C’est ici dans les Hauts que se déploient nos savoir-faire, nos arts et nos traditions. C’est ici dans les Hauts que l’on entrevoit toute l’étendue des beautés de notre patrimoine, des traces de notre Histoire, de nos paysages d’exception. Ce patrimoine qui fait notre fierté nous devons le réinvestir. En faire un patrimoine vivant. Le régénérer, le transformer. Ne pas le laisser figé pour l’éternité, mais le renouveler en permanence. Faire dialoguer le passé et l’avenir, c’est bien l’ambition de l’événement qui nous réunit ce soir. Encore bravo aux organisateurs et à tous les artistes engagés sur cette belle première."



Huguette BELLO, Présidente de la Région Réunion.