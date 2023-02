Huguette Bello rencontre le président du Sénat de Madagascar

La Présidente de Région, Huguette Bello, a reçu ce mercredi 22 février à l’hôtel de Région, Herimanana Razafimahefa, Président du Sénat de Madagascar, qui effectue une mission à La Réunion, accompagné de sénateurs et d’acteurs économiques.



Des réunions de travail et des visites ont eu lieu avec les services de la Région et les élus délégués.



Lors de cet entretien, la Présidente Huguette Bello a d’abord fait part, au nom des Réunionnais, de son émotion suite au passage du cyclone Freddy qui a fait plusieurs victimes. Elle a assuré que la solidarité réunionnaise s’exprimera dès qu’un bilan plus précis de la situation aura été établi.



La Présidente de Région et le Président du Sénat de Madagascar ont partagé leur vision quant à l’importance de la coopération entre la Réunion et Madagascar, fondée sur des liens historiques et géographiques mais également sur les perspectives qui doivent s’ouvrir pour l’avenir.



Cette coopération s’établit notamment sur certains dossiers prioritaires :

- celui de la francophonie et des échanges humains, notamment dans le cadre de la formation,

- celui de la sécurité alimentaire, qui illustre tout le potentiel et l’intérêt d’une coopération renforcée entre La Réunion et Madagascar,

- celui de la biodiversité puisque les deux îles sont toutes deux des hotspot de la biodiversité mondiale,

- celui de l’énergie, le Président du Sénat s’étant montré très intéressé par les innovations explorées par La Réunion. Des pistes de travail ont été ouvertes.



Enfin, cette coopération revêt une dimension culturelle d’autant plus importante en cette année qui sera marquée par la célébration du 360e anniversaire du peuplement de La Réunion.



Ces échanges traduisent une volonté de promouvoir un codéveloppement mutuellement profitable.