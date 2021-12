Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Huguette Bello préside la séance plénière du comité de suivi INTERREG V Océan Indien





Avec les représentants des pays tiers, en présentiel et en distanciel, cette séance plénière a été l’occasion d’un point d’avancement sur un programme qui a connu en vingt ans une progression tout à fait remarquable. Le troisième programme (2014-2020) qui touche à sa fin était doté de 63 millions d’euros. Malgré un contexte sanitaire largement défavorable, 99% des crédits ont été engagés, au profit de 229 projets. C’est la démonstration de la pertinence de ce programme et de l’efficacité de son exécution.



Une enveloppe équivalente est attendue pour la nouvelle programmation 2021-2027. Consciente de sa responsabilité dans la mise en œuvre de ce programme, la présidente de Région Huguette Bello a appelé à ce que cette dynamique soit poursuivie et amplifiée.



Le dossier complet, qui est à télécharger, ainsi que le discours de la présidente de la Région Réunion, Huguette Bello, lors de la séance plénière du comité de suivi INTERREG V Océan Indien, sont à retrouver





