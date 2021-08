Huguette Bello prend la parole au meeting de Jean-Luc Mélenchon

"Je veux apporter mon soutien plein et entier à mes amis de La France insoumise, à Jean-Luc Mélenchon, et je prendrai, avec mes amis de l’île de la Réunion, toute ma part pour œuvrer en faveur du rassemblement des forces populaires et porter haut la candidature de Jean-Luc Mélenchon vers la victoire", a déclaré Huguette Bello.



La présidente de la Région était samedi à Valence pour participer au meeting de clôture des AMFIS, l'événement politique de la rentrée de la France Insoumise.



Elle y a pris la parole :