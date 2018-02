Communiqué Huguette Bello interpelle le gouvernement sur la suppression de l'APL Accession Ce mercredi, Huguette Bello a consacré la question qu’elle a posée au Gouvernement à la suppression de l’APL Accession dans les Outre-mer. Elle avait déjà interpellé le gouvernement sur cette question en novembre dernier. Voici sa question :





Loin de ce qu’il avait laissé présager à la fin de l’année dernière, le gouvernement a supprimé l’Allocation logement accession dans les Outre-mer en dépit des innombrables mises en garde.



En laissant nos territoires à l’écart du dispositif (certes) transitoire prévu à l’article 126 de la loi de finances pour 2018, des milliers de ménages parmi les plus modestes devront abandonner leur rêve de devenir propriétaires ou le projet de réhabiliter leur maison.



Violente pour les familles, cette suppression est aussi catastrophique pour les entreprises. Non pas les majors mais les petites entreprises artisanales du BTP qui se sont spécialisées dans ce secteur. À la Réunion 300 petites entreprises sont menacées et pas moins de 1000 emplois directs.



En opposition totale avec notre dispositif spécifique de LES, cette décision signe la fin de l’accession sociale et très sociale.



Elle tourne aussi le dos à la lutte contre l’habitat indigne et compromet le développement des parcours résidentiels pourtant érigés au rang des priorités du Plan logement Outre-mer. Sans compter la pression accrue qu’elle fait peser sur la demande de logements locatifs sociaux.



Elle remet en cause les politiques de maintien à domicile des personnes âgées dont les logements ne pourront plus être mis aux normes et adaptés à leurs besoins.



Quant aux opérateurs historiques de l’accession sociale qui, au fil des décennies, ont forgé métiers et savoir-faire, ils risquent tout simplement de disparaître



Monsieur le Ministre, une seule de ces conséquences suffirait à justifier le maintien de l’APL accession dans nos territoires.

Et ce serait la meilleure preuve que le « réflexe Outre-mer » prôné par le gouvernement a plus de réalité qu’un slogan.



La vidéo de la séance à retrouver ici :

