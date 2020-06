A la Une ... Huguette Bello fustige un mangé cochon : "La droite n’a pas respecté les choix des électeurs"

À quelques jours du second tour, Huguette Bello a donné une conférence de presse pour rappeler ses ambitions pour Saint-Paul. L'occasion de fustiger le panachage des listes de Joseph Sinimalé et Alain Bénard. Par Marine Abat - Publié le Mercredi 17 Juin 2020 à 17:31 | Lu 850 fois

Improbable. C’est ainsi qu’Huguette Bello qualifie la fusion des listes de Joseph Sinimalé et d'Alain Bénard. "Ils se sont critiqués, combattus, opposés", égraine-t-elle lors d’une conférence de presse donnée ce mercredi matin. Pour la tête de liste, les différends entre les deux hommes sont si nombreux qu’ils ne pourraient conduire qu’à de "l'immobilisme" sinon à "une sortie de route" en cas de (re)prise du pouvoir. Et "à eux deux, ils cumulent 13 condamnations", relève l'ancienne première magistrate.



C’est aussi l'ordre des noms qui pose question. "Le moins bien élu dirige la liste et le mieux élu est en troisième position. La droite n’a pas respecté les choix des électeurs" souligne-t-elle. En se positionnant comme tête d'une liste où figure Joseph Sinimalé, "Alain Bénard est comptable du bilan du maire sortant", commente la présidente du PLR. Et de faire remarquer : "Il est resté étonnement silencieux quant à l’embauche de Cyrille Hamilcaro au cabinet, sur l'affaire des colis alimentaires et sur la convocation du maire pour l'embauche de son genre". Quant à Nativel, troisième tête de liste à faire partie de la fusion, "il a manqué le rendez-vous que nous lui avions proposé", glisse-t-elle.



Mais surtout, c’est le programme porté par la liste adverse qui est décrié, l’équipe d’Huguette Bello le considérant dénué de réels projets. Une proposition ressort toutefois, celle de créer 15 arrondissements. "C'est impossible juridiquement", relève Perceval Gaillard (LFI). Une proposition en outre "dangereuse" en ce qu’elle divise les habitants et à "contresens", estime l'ancien candidat aux législatives, jugeant "paradoxal de proposer plus de bureaucratie à l’heure où les habitants réclament plus de démocratie directe". À cette idée l’équipe préfère la poursuite du travail engagé sur la constitution de six bassins de vie, avec un conseil citoyen doté d’un million d’euros dans chaque bassin. Sur le volet social, "le budget du CCAS sera doublé", promet aussi Huguette Bello, qui veut aussi relancer les services de portages des repas et construire des résidences pour séniors.



"Transparence et probité"



Au rang des priorités figure aussi l'éducation. "Le maire a laissé les écoles fermées, il a bafoué le droit fondamental à l'éducation", fustige Salim Nana-Ibrahim, responsable du PS Saint Paul. "Le temps est venu de disposer d’un plan éducation global", résume-t-il, prônant l’accès de tous au numérique et rappelant l'ambition de rendre la cantine et les transports scolaires gratuits.



Il est aussi question de repenser les transports en commun pour créer un maillage efficace. "Nous misons sur les transports par câble, par rail et sur le développement des pistes cyclables", explique Mélissa Cousin (EELVR). Un moyen non seulement de réduire les embouteillages et de diminuer les gaz à effet de serre, qui participent au réchauffement climatique et sont néfastes à la santé humaine, mais aussi de faire baisser la pression anthropique sur le littoral. "Il y a un nouveau secteur à mettre en place. On pourrait imaginer une unité de fabrication de vélo à La Réunion", souligne-t-elle le potentiel.



Dans le domaine économique, la gauche souhaite améliorer l’attractivité des centres-villes, avec plus de places de stationnement, de propreté et de sécurité. "Le maire sortant a voulu la construction d’un centre commercial destructeur pour le centre-ville et la vente de l’hôpital Gabriel Martin", rappelle le commerçant Zakaria Cadjee, soulignant qu'Alain Bénard ne s'est pas prononcé sur ces sujets. Pour la station balnéaire, il s'agira de doter les Roches Noires et Boucan Cannot de filets différents pour la baignade et les activités nautiques. "On ne va pas mettre 18 millions à la mer comme cela a été fait par l'équipe précédente", raille la tête de liste.



Alors que ce second tour se déroulera dans un climat d'urgence économique et sociale, Huguette Bello explique miser sur "la transparence et la probité". Les électeurs ont le choix.



