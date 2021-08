Société Huguette Bello félicite les athlètes olympiques

La présidente de Région a félicité les Réunionnais qui ont participé aux Jeux olympiques de Tokyo, ainsi que les sportifs handisport qui vont rentrer en piste la semaine prochaine. Par GD - Publié le Dimanche 8 Août 2021 à 15:21

Le communiqué : La Présidente du Conseil régional, Huguette BELLO, et les conseillers régionaux adressent leurs chaleureuses félicitations à tous les sportifs réunionnais qui ont participé aux Jeux Olympiques et au championnat d’Europe.

Ils ont contribué ainsi au rayonnement de notre île au plus haut niveau national et international.

La Réunion est fière des résultats qu’ils ont obtenus et leur est reconnaissante d’avoir toutes et tous porté si haut les valeurs d’engagement, de courage, de dépassement de soi, et de solidarité dans l’effort.

Bravo aux surfeurs Johane DEFAY et Jérémy FLORES, au cycliste Donavan GRONDIN,

au handballeur Melvyn RICHARDSON, au volleyeur Stephen BOYER,

à la gymnaste Marine BOYER,

aux sportifs handisports Ronan PALLIER et Dimitri PAVADE (athlétisme - Championnat d’Europe),

à Gaël RIVIERE (cecifoot - Championnat d’Europe),

à Laurent CHARDARD (natation - Championnat d’Europe),

pour leurs performances individuelles et collectives. Huguette BELLO

Présidente du Conseil Régional