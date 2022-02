Huguette Bello félicite Mathieu Hoarau, élu maire de l'Etang-Salé

« Je félicite Mathieu Hoarau et ses colistiers pour leur élection à l’issue d’une campagne exemplaire de détermination et de courage.



Mes félicitations vont également aux électrices et électeurs étang-saléens qui se sont mobilisés pour exprimer clairement leur volonté de changement.



La nouvelle équipe est désormais en charge des aspirations des électeurs qui ont choisi leur programme, auquel le Conseil régional sera attentif et apportera sa contribution, dans le cadre de ses compétences, à sa réalisation, dans l’intérêt du développement de la commune. »



Huguette Bello