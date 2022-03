Huguette Bello félicite Johnson Roussety, nouveau chef-commissaire de l'île Rodrigues

Le communiqué :



Après les élections du 27 février dernier qui ont vu la victoire de l’Alliance Libération, le nouvel exécutif de l’Assemblée Régionale de Rodrigues a été installé ce week-end. Nous présentons nos chaleureuses félicitations à M. Johnson Roussety qui a été désigné comme Chef-Commissaire (responsable de l’exécutif), ainsi qu’à tous les membres de son équipe. Nous leur souhaitons pleine réussite dans leurs fonctions. Nous avons également une pensée pour Serge Clair qui a assuré cette fonction durant de longues années et saluons Mme Fanchette Gaspard Pierre-Louis qui occupe la charge de Minority Leader (responsable de l’opposition).



À tous, nous disons la volonté qui est la nôtre ainsi que celle des élus régionaux de La Réunion, de non seulement continuer mais aussi accentuer les actions de coopération avec l’île Rodrigues. Cette volonté s’inscrit dans la politique de codéveloppement que notre collectivité entend mener avec les pays frères de l’Indianocéanie et singulièrement Maurice.



Nous formons le vœu que la situation sanitaire de Rodrigues s’améliore pour le mieux-être de sa population mais aussi pour la reprise des relations de coopération entre nos îles. Nous avons tant à faire ensemble et à apprendre de Rodrigues, cette île créole qui se veut un modèle de développement durable.



Huguette BELLO

Présidente du Conseil Régional de La Réunion