Huguette Bello félicite Annie Ernaux, récompensée par le Prix Nobel de littérature

J’adresse mes plus sincères félicitations à Annie Ernaux, récompensée par le Prix Nobel de littérature.



Femme de gauche engagée, Annie Ernaux est une référence féministe pour plusieurs générations d’entre nous. Son œuvre ; sensible, puissante et essentiellement autobiographique ; est immense. Tout au long de sa carrière d’autrice, elle a su produire une remarquable radiographie de l’intimité d’une femme face aux évolutions de la société, sur fond de violence des classes sociales et de domination masculine.



C’est une joie et une fierté de la savoir aujourd’hui ainsi honorée par le plus prestigieux des prix littéraires. C’est une victoire de toutes les femmes révoltées par l’injustice et les inégalités ! "Je suis toujours dans la vie, et je suis toujours révoltée par le racisme, le sexisme, l'injustice. Voilà… Révoltée, c'est le mot. Je ne peux pas me taire..." Voilà des mots qui parlent à notre humanité.



Merci et bravo Annie Ernaux.



Huguette BELLO

Présidente de la Région Réunion