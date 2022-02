Huguette Bello exprime sa solidarité au peuple ukrainien

En mon nom personnel et au nom de la collectivité régionale, je tiens à exprimer notre solidarité vis-à-vis du peuple ukrainien.



Un pays qui subit une invasion est en état de légitime défense. L’Histoire nous enseigne que la loi du plus fort n’est pas la loi du plus juste. Et nous avons le réflexe immédiat de nous solidariser avec les plus faibles. Comment au XXIe siècle, pouvons-nous admettre que des problèmes politiques soient réglés par les armes?



Attachés au principe fondamental du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, nous condamnons sans réserve cette invasion militaire. Fidèles à nos idéaux de paix et de fraternité, nous joignons notre voix à toutes celles qui appellent à l’arrêt de cette guerre qui a déjà fait en quelques jours tant de victimes innocentes et de drames humains. Nous appelons au retour au dialogue.



Huguette BELLO

Présidente du Conseil régional de La Réunion