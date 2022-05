Huguette Bello en visite officielle à Saint-André

Après une réunion de travail en mairie, la Présidente de Région, accompagnée par Joé BÉDIER, le maire de Saint-André, s’est rendue à la Cressonnière, sur le chantier de la bretelle d’accès à la 4 voies, puis au parc du Colosse.



Saint-André a énormément d’atouts et de potentiel. La Région Réunion a pris des engagements forts pour le rééquilibrage de nos territoires et le développement de l’Est qui accuse encore un trop grand regard par rapport aux autre micro-régions de l’île. Cette nouvelle collaboration fructueuse entre la Région Réunion et la ville de Saint-André est le symbole de cette ambition.