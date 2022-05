Rubrique sponsorisée Huguette Bello en visite officielle à Saint-André

Par La Région Réunion - Publié le Jeudi 12 Mai 2022 à 12:19





Huguette Bello était ce mercredi matin en visite officielle à Saint-André pour affirmer le soutien de la collectivité régionale aux grands projets portés par la municipalité.Après une réunion de travail en mairie, la Présidente de Région, accompagnée par Joé Bédier, le maire de Saint-André, s'est rendue à la Cressonnière, sur le chantier de la bretelle d'accès à la 4 voies, puis au parc du Colosse.Saint-André a énormément d'atouts et de potentiel. La Région Réunion a pris des engagements forts pour le rééquilibrage de nos territoires et le développement de l'Est qui accuse encore un trop grand retard par rapport aux autre micro-régions de l'île. Cette nouvelle collaboration fructueuse entre la Région Réunion et la ville de Saint-André est le symbole de cette ambition.