Huguette Bello élue présidente du conseil de surveillance du CHU de La Réunion

Le communiqué :



Lors de la séance du Conseil de Surveillance du mercredi 29 septembre, les membres du Conseil de Surveillance ont élu à l’unanimité Mme Huguette BELLO en qualité de Présidente du Conseil de Surveillance du CHU de La Réunion.



Le Conseil de Surveillance supervise la stratégie déployée dans le développement du CHU de La Réunion et exerce un contrôle permanent sur la gestion globale de l’établissement.



Il est également consulté sur la politique d’amélioration de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques, sur les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers, le règlement intérieur ainsi que sur les acquisitions-cessions.



La nouvelle Présidente du Conseil de Surveillance, Mme Huguette BELLO, aura à cœur d’accompagner le développement des différents sites du CHU de La Réunion, en s’inscrivant dans une vision stratégique durable au bénéfice de la population réunionnaise.