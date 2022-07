Communiqué Huguette Bello doit rencontrer Elisabeth Borne ce mercredi

La Première ministre va recevoir ce mercredi tous les présidents de Région à Matignon.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 20 Juillet 2022 à 16:18

Le communiqué :



Dans le cadre du dialogue institutionnel entre l’État et les Régions, la Présidente du Conseil Régional de La Réunion, madame Huguette Bello, rencontrera aujourd’hui, mercredi 20 Juillet 2022, avec ses homologues des régions de l’hexagone et d’Outre-mer, madame la Première Ministre Elisabeth Borne.



Cette réunion se tiendra à l’Hôtel Matignon à 17h30 (heure de Paris). Seront présent.e.s aux côtés de la Première Ministre, monsieur Olivier Dussopt, Ministre du Travail, monsieur Pape N’Diaye, Ministre de l’Éducation nationale, madame Sylvie Retaillaud, Ministre de l’Enseignement supérieur, monsieur Christophe Béchu, Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, madame Caroline Cayeux, Ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales, Monsieur Clément Baune, Ministre délégué chargé des Transports.



